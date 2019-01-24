Son Dakika Haberleri: Eski İskoçya Başbakanı Salmond Gözaltına Alındı

Eski İskoçya Başbakanı Salmond Gözaltına Alındı

1 saat önce

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski İskoçya Başbakanı Salmond Gözaltına Alındı, System.String[]
Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Salmond, bu akşam hakim karşısına çıkacak.

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İskoçya hükumetinin yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında, Salmond'ın geçtiğimiz yıllarda iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. İskoçya Emniyeti Sözcüsü yaptığı açıklamada, Salmond'ın gözaltına alındığını onaylayarak bu akşam hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

İskoçya hükumeti Ağustos ayında son raporunu polise göndermiş, dava sürecini başlatmıştı.

Salmond 2007-2014 yılları arasında, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Yönetiminin Başbakanlığını yapmış, 2014 İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" oyu çıkması üzerine istifa etmişti. - EDİNBURG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Alex Salmond, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:30:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski İskoçya Başbakanı Salmond Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]