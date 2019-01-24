Eski İskoçya Başbakanı Salmond Gözaltına Alındı

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Alex Salmond, hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Alex Salmond, hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



İskoç polisi, 64 yaşındaki Salmond'ın hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili bugün gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.



Salmond'a yönelik 2 kadın tarafından 2013 yılına dayanan cinsel taciz suçlaması bulunuyordu. İskoç hükümeti iddialarla ilgili gizli soruşturma yürüterek sonuçları geçen yıl polise iletmişti.



Salmond ise hükümet soruşturmasının yürütülme şekline karşı dava açmış ve kazanmıştı.



İskoç Ulusal Partisinin (SNP) 1990-2000 ve 2004-2014 yıllarında liderliğini yapan Salmond, 2007-2014 yıllarında İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanlığını yürütmüştü.



Salmond, Bölgesel Başbakan olarak İskoçya'yı 2014'deki bağımsızlık referandumuna taşımıştı.



Referandumda halkın yüzde 55,3'ü İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı.

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