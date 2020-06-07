Eski İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Şallah için Gazze'de gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Dün vefat eden eski İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah için Gazze'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistinli grupların liderleri ile çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı Gazze'nin doğusundaki el-Ömeri Camisi'nde kılındı.

İslami Cihad yetkililerinden Nafiz Azzam namaz kılınmadan önce yaptığı konuşmada Şallah'ın vefatının, hem İslami Cihad hem de Filistinliler için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Azzam, Şallah'ın, halkının ve Filistin'in menfaatini öncelikleri arasına almış bir kişi olduğunu ifade etti.

Fetih Hareketi yöneticilerinden Ahmed Hillis, onlarca yıl direniş mücadelesi yürüten büyük bir mücahidi son yolculuğuna uğurladıklarını kaydetti.

Hillis, Şallah'ın her zaman çözüm ve uzlaşının adresi olduğuna ve ulusal meselelerde diyalogdan yana tavır aldığına vurgu yaptı.

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye ise Şallah'ın değişmez bir karakter ve derin bir düşünce adamı olduğunu belirtti.

Şam'da defnedildi

İslami Cihad da yaptığı açıklamada, Şallah'ın cenazesinin, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan Şuheda Mezarlığı'nda defnedildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mısır'ın, Şallah'ın cenazesinin doğduğu yer olan Gazze'ye getirilerek orada defnedilmesini kabul ettiği ancak şartlar elverişli olmadığı için Suriye'de defnedildiği bildirildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah, dün Beyrut'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Şallah kimdir?

İslami Cihad Hareketi Lideri Şallah, 1958 yılında Gazze Şeridi'nin Şucaiyye Mahallesi'nde dünyaya geldi. Şallah, Mısır'daki Ez-Zakazik (Al-Zagazig) Üniversitesinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Şallah, daha sonra İngiltere'de doktora eğitimini tamamlayarak, 1993-1995 tarihlerinde ABD'deki Güney Florida Üniversitesinde Orta Doğu Araştırmaları Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

İslami Cihad Hareketi Lideri Fethi Şikaki'nin İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından 1995'te Malta'da şehit edilmesinden sonra hareketin genel sekreterliğine getirildi.

Şallah, İsrail tarafından 2. Filistin İntifadası sürecinde İsrail hedeflerine yönelik büyük "cihat" eylemlerini yönetmekle suçlandı.

ABD makamları Şallah'ı 2003 yılında "terörist" listesine, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da 2017'de "arananlar" listesine ekledi.

Şallah, yakalandığı bir hastalıktan dolayı İslami Cihad'ın liderliğinden çekilmiş yerine Ziyad en-Nahale seçilmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Şallah'ın sağlık durumuna ilişkin 2018 Nisan ayında basında bazı haberler çıkmış, bunun üzerine İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "kalp ameliyatı geçiren Şallah'ın durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutulduğu" ifade edilmişti.