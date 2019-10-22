Son Dakika Haberleri: Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri helikopterle aile mezarlığına taşınacak
Son Dakika Dünya Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri helikopterle aile mezarlığına taşınacak

Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri helikopterle aile mezarlığına taşınacak

11 dakika önce

İspanya hükümeti, perşembe günü, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco kalıntılarının 'Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınacağını açıkladı. Protestoların önüne geçmek için taşınma işlemi helikopterle yapılacak

Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri helikopterle aile mezarlığına taşınacak, System.String[]

İspanya hükümeti, perşembe günü, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco kalıntılarının 'Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınacağını açıkladı.


İspanya hükümetine bağlı İletişim Devlet Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Franco'nun aile mezarlığına taşınmasının 24 Ekim'de yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) gerçekleşeceği bildirildi.

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Francisco Franco, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:03 
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