Son Dakika Haberleri: Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri anıt mezardan taşınacak
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Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri anıt mezardan taşınacak

1 saat önce

İspanya Yüksek Mahkemesi 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco'nun kabrinin Madrid'deki anıt mezardan taşınmasına karar verdi. Franco’nun kabri açılarak kalıntıları daha sade bir mezarlığa taşınacak.

Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri anıt mezardan taşınacak, System.String[]

İspanya Yüksek Mahkemesi 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco'nun kabrinin Madrid'deki anıt mezardan taşınmasına karar verdi. Franco'nun kabri açılarak kalıntıları daha sade bir mezarlığa taşınacak. Eski diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiği gerekçesiyle tartışma konusuydu.


Yüksek Maheme mezarın açılmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme Franco ailesinin temyiz başvurusunu geri çevirdi. Hükümet ağustos ayında diktatör Franco'nun kabrinin anıt mezardan çıkarılmasına karar vermiş ancak buna karşı çıkan Franco'nun ailesi yargıya başvurmuştu.

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Francisco Franco, İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:45 
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