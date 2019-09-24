Son Dakika Haberleri: Eski İspanya diktatörü Franco'nun mezarı açılacak, kalıntıları anıt mezardan taşınacak
BBC
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Eski İspanya diktatörü Franco'nun mezarı açılacak, kalıntıları anıt mezardan taşınacak

51 dakika önce

İspanya Yüksek Mahkemesi 1930'lu yıllardan 1975'e kadar ülkeyi diktatörlükle yöneten General Franco'nun kalıntılarının Madrid'deki anıt mezardan çıkarılıp daha sade bir yere gömülmesine hükmetti.

Eski İspanya diktatörü Franco'nun mezarı açılacak, kalıntıları anıt mezardan taşınacak, System.String[]

İspanya Yüksek Mahkemesi 1930'lu yıllardan 1975'e kadar ülkeyi diktatörlükle yöneten General Franco'nun kalıntılarının Madrid'deki anıt mezardan çıkarılıp daha sade bir yere gömülmesine hükmetti.

Franco'nun mezarının açılması, 10 Kasım'da seçime gidecek olan İspanya'da Sosyalist hükümetin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Ancak Franco'nun ailesi konuyu yargıya taşımıştı.

Sosyalist hükümet, eski diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini söylüyordu.

Mezarın açılması kararını oybirliği ile alan mahkeme, Franco ailesinin temyiz başvurusunu haksız buldu.

Başbakan Pedro Sanchez, mahkemenin kararını 'demokrasi için büyük bir zafer' olarak niteledi.





Madrid'deki Valle de los Caidos anıt mezarında Franco'nun yanı sıra 1930'larda iç savaşta hayatını kaybetmiş on binlerce kişi de gömülü.

İspanya'da çok sayıda kişinin 'faşizme övgü' olarak nitelediği Franco'nun anıt mezarı uzun yıllardır tartışılıyordu.

Ağustos ayında hükümet Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılması talimatını vermiş, ancak Franco'nun ailesi konuyu yargıya taşımıştı.

İspanya basını 10 Kasım'da düzenlenecek olan seçimler öncesinde mezarın açılmasının olası olduğunu yazıyor.

Franco'nun Madrid'deki El Pardo mezarlığında eşinin yanına gömülmesi planlanıyor.

10 Kasım, İspanya, Madrid, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:34 
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