Eski İspanya Kralı Juan Carlos, İspanya'ya sıklıkla ziyaret edecek - Son Dakika
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Eski İspanya Kralı Juan Carlos, İspanya'ya sıklıkla ziyaret edecek

08.03.2022 00:55
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, İspanya'ya sıklıkla ziyaret edecek

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, Ağustos 2020'den bu yana bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yaşamaya devam edeceğini, kısa bir zamanda olmasa da gelecekte sıklıkla İspanya'ya gelmeyi planladığını açıkladı.

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, Ağustos 2020'den bu yana bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yaşamaya devam edeceğini, kısa bir zamanda olmasa da gelecekte sıklıkla İspanya'ya gelmeyi planladığını açıkladı.

İspanya'da hakkında yürütülen yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmanın Yüksek Mahkeme savcılığı tarafından zaman aşımı, dokunulmazlık dönemine denk gelmesi ve delil yetersizliği gerekçeleriyle kapatılmasının ardından ülkesine geri dönmesinin önü açılan Juan Carlos, oğlu Kral 6. Felipe'ye mektup gönderdi.

Kraliyet Sarayı'nın basına dağıttığı, 5 Mart tarihli mektupta Juan Carlos, "dönmesi için uygun bir dönem olduğunu düşünse de, özel alanına ait ve sadece kendisini ilgilendiren nedenlerden dolayı, rahat bir şekilde yaşadığı Abu Dabi'de kalmaya devam edeceğini" belirtti.

Eski Kral, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet etmeye devam edecek olmasına rağmen "kısa bir zamanda olmasa da sıklıkla İspanya'yı ziyaret edeceğini" kaydetti.

İspanyol mahkemesinde yaklaşık 2,5 yıl süren, hakkında yürütülen soruşturmalara da atıfta bulunan Juan Carlos, bu konunun "kamuoyu için ne anlama geldiğinin farkında olduğunu, özel hayatıyla ilgili geçmişte yaşanmış bazı olaylardan üzüntü duyduğunu, Kral olduğu dönemle bağlantılı olarak İspanya'da demokratik birlikte yaşama ve özgürlüğe katkı sunduğu için meşru bir gurur duyduğunu" ifade etti.

Eski Kral Juan Carlos 1,5 yıldır BAE'de

Juan Carlos'un, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış ardından aynı tarihte BAE'ye gittiği duyurulmuştu.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Eski sevgilisi Corinna Larsen tarafından da bazı suçlamalara maruz kalan Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilmişti.

İspanya Yüksek Mahkeme Savcılığı, yaklaşık 2,5 yıl yürüttüğü soruşturma sonrasında Juan Carlos hakkındaki suçlamaları geçtiğimiz 5 Mart tarihinde kaldırmıştı.

Eski Kral, İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 64,8 milyon avroluk yasa dışı komisyon almak ve servetinin bir bölümünü Manş Adaları'ndan Jersey'de saklaması ve Meksikalı bir iş insanı tarafından ödenen ve para aklandığı iddia edilen kredi kartlarını kullanması iddialarıyla suçlanıyordu.

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Kaynak: AA

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