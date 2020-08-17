Eski İspanyol Kralı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu doğrulandı - Son Dakika
BBC

Eski İspanyol Kralı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu doğrulandı

İspanyol Sarayı, Eski Kral Juan Carlos'un 3 Ağustos'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu doğruladı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma geçiren Carlos'un yeriyle ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

Eski İspanyol Kralı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu doğrulandı, System.String[]

İspanyol Sarayı, Eski Kral Juan Carlos'un 3 Ağustos'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu doğruladı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma geçiren Carlos'un yeriyle ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

Eski Kral, 3 Ağustos'ta kamuoyunu şoke eden bir duyuru yapmış ve İspanya'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Bir sözcü, 82 yaşındaki Carlos'ın BAE'de olduğunu ve "orada kalacağını" söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.

İspanya kraliyet ailesi, Carlos'un kararını oğlu Kral Felipe'ye bir mektupla bildirdiğini açıklamıştı.

Carlos'un mektubunda, "İspanya halkına, kurumlarına ve kral olarak size en iyi şekilde hizmet edebilmek için İspanya'nın dışına taşınma konusunda, çok düşündükten sonra aldığım kararımı size bildiriyorum" ifadeleri yer almıştı.

Carlos, savcıların kendilerini sorgulamak istemesi halinde ifade vereceğini de belirtmişti.

Juan Carlos 2014 yılında özel hayatıyla ilgili skandal niteliğinde bazı haberlerin yayılması üzerine, tahttan feragat ederek yerini oğluna bırakmıştı.

İspanyol medyası, Carlos'un Dominik Cumhuriyeti'ne ya da Portekiz'e gitmiş olabileceğini yazıyordu.

Ancak gelen haberlere göre Juan Carlos, Abu Dabi'deki Emirates otelinin bir katını tamamen kapattı ve buraya yerleşti.

Eski Kral Carlos'un Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu haberleri yapılıyordu.

Ancak şimdiye dek, ne saray ne de İspanyol hükümeti eski Kral'ın nerede olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.

Hakkındaki iddialar

İspanya Yüksek Mahkemesi, Haziran ayında, Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Juan Carlos'un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Kral Juan Carlos'un tahttayken Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddialarının ardından geldi.

Soruşturmanın hedefi eski kralın Suudi parası konusunda yasaları çiğneyip çiğnemediğini ve bir dava açılıp açılamayacağını tespit etmek.

Juan Carlos hakkında hem İspanya'da hem de İsviçre'de soruşturma yürütülüyor.

İspanya anayasasına göre eski kral tahttan çekildiği 2014 yılına kadar dokunulmaz. O nedenle ancak bundan sonraki faaliyetleri yargıya götürülebiliyor.

"100 milyon dolar"

İsviçre'deki La Tribune de Geneve gazetesi Mart ayında Juan Carlos'un kullanımı için Panama merkezli bir vakfın banka hesabına Suudi Kralı Abdullah yönetimi tarafından 100 milyon dolar yatırıldığını yazmıştı.

Mart ayında Kral Felipe'nin şaibeli vakfın resmi varisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Kral Felipe, babasının kendisine yurt dışındaki banka hesaplarından bırakabileceği tüm maddi mirası reddettiğini açıklamak zorunda kaldı.

Juan Carlos da bundan böyle devlet bütçesinden kendisine ayrılan yıllık 200 bin euroluk ödeneği almayacağını bildirmişti.

2018 yılında İsviçre'de bir savcı, medyada yer alan Juan Carlos'un gizli serveti konusundaki söylentileri ihbar kabul ederek bir soruşturma başlatmış ve eski kralın İsviçre'deki avukatını, mali danışmanını ve onunla ilişkili diğer bazı kişileri sorgulamıştı.

Bu kişiler arasında Juan Carlos'un eski sevgilisi Corinna zu Sayn- Wittgenstein da vardı.

Juan Carlos, 1939-1975 yıllarında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco'nun ölümünden sonra tahta çıkmış ve yakın bir zamana kadar ülkenin demokratik rejime geçişini destekleyen bir devlet adamı olarak anılmıştı.

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BBC

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:22

Son Dakika Dünya Eski İspanyol Kralı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu doğrulandı - Son Dakika Dünya
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