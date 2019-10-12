Son Dakika Haberleri: Eski Ispartasporlu futbolcu, Isparta 32 Spor'da yardımcı antrenör oldu
Son Dakika Spor Eski Ispartasporlu futbolcu, Isparta 32 Spor'da yardımcı antrenör oldu

Eski Ispartasporlu futbolcu, Isparta 32 Spor'da yardımcı antrenör oldu

46 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, Teknik Direktör Tarık Söyleyici'nin yardımcılığına Turgut Kul getirildi.

Eski Ispartasporlu futbolcu, Isparta 32 Spor'da yardımcı antrenör oldu, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, Teknik Direktör Tarık Söyleyici'nin yardımcılığına Turgut Kul getirildi. Daha önceki yıllarda Ispartaspor forması giyen Eğirdirspor, Sandıklıspor gibi takımlarda Antrenörlük yapan Turgut Kul, kulüpteki görevine başladı.


Kul, Ispartaspor'da 1999-2000 yıllarında forma giymişti. Hatırlanacağı üzere Isparta 32 Spor'da Antrenörler Murat Gökhan Çelebi ve Hüseyin Usku ile yollar ayrılmıştı. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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