Eski İsrail Başbakanı Olmert:

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, barışın tesisinde İsrail'in tek ortağı olduğunu belirtti.

Birkaç gün önce, ABD'nin sözde barış anlaşmasına karşı çıkmak için Abbas ile ortak basın toplantısı düzenlemeyi planladığını söyleyerek tartışmalara neden olan Olmert, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine açıklamalarda bulundu.

Başbakan olduğu zamandan bu yana Abbas ile irtibat halinde olduğunu ifade eden Olmert, Abbas'ın İsrail'deki emniyet teşkilatının desteğini aldığını ve iki taraf arasındaki bu iş birliğinin, İsrail vatandaşlarına yönelik terör eylemlerini engellediğini vurguladı.

"Abbas, barışın tesisinde bizim tek ortağımız." diyen Olmert, yolsuzlukla suçlanıp görevinden istifa etmeden önce Filistinlilerle barış anlaşması imzalamak üzere olduğunu hatırlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış istemediğini belirten Olmert, "Netanyahu'nun, ABD'nin planını olduğu gibi uygulaması bile söz konusu değil çünkü sağcı bloktaki ortakları buna karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı



ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.



Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.