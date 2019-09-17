Son Dakika Haberleri: Eski İsrail Genel Kurmay Başkanı'na Hollanda'da savaş suçundan tazminat davası
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Eski İsrail Genel Kurmay Başkanı'na Hollanda'da savaş suçundan tazminat davası

14 dakika önce

Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada, İsrail erken genel seçimlerinin adaylarından eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz hakkında ailesinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile savaş suçları kapsamında tazminat davası açtı.

Eski İsrail Genel Kurmay Başkanı'na Hollanda'da savaş suçundan tazminat davası, System.String[]

Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada, İsrail eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz hakkında ailesinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile savaş suçları kapsamında tazminat davası açtı.


Filistinli Ziada, 2014 yılında İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı bombardımanlar sırasında kaybettiği 6 yakını için o dönem Genel Kurmay Başkanı olan Gantz'dan Hollanda mahkemesinde 600 bin euro tazminat istedi.

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Hollanda, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 
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