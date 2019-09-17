Eski İsrail Genel Kurmay Başkanı'na Hollanda'da savaş suçundan tazminat davası

Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada, İsrail eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz hakkında ailesinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile savaş suçları kapsamında tazminat davası açtı.



Filistinli Ziada, 2014 yılında İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı bombardımanlar sırasında kaybettiği 6 yakını için o dönem Genel Kurmay Başkanı olan Gantz'dan Hollanda mahkemesinde 600 bin euro tazminat istedi.