Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman hayatını kaybetti - Son Dakika

1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapan hukukçu Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak "Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

"HER ZAMAN İLKELİ VE TUTARLIYDI"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise "Kıymetli ilim ve fikir adamı, gerçek demokrat, insan hakları savunucusu, büyük hukukçu Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hayat ve olaylar karşısında her zaman ilkeli ve tutarlı duruşu çok kıymetliydi. Bu son nefesine kadar devam etti. Rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

YÜCEL SAYMAN KİMDİR?

Yücel Sayman (d. 1939 Konya - ö. 15 Aralık 2021), Türk akademisyen. 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman şu an İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derlemiştir.