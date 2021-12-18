ESKİ İSTANBUL BAROSU BAŞKANI YÜCEL SAYMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

BİR süredir kanser tedavisi gören ve 82 yaşında hayatını kaybeden Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapan, bir süredir kanser tedavisi gören ve çarşamba günü 82 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yücel Sayman için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Eşi Hacer Sayman, oğulları Yusuf Sayman, Can Sayman ve kızı Yaprak Sayman'ın taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukat ve akademisyenler katıldı. Gözyaşlarına boğulan eşi Hacer Sayman'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Dua ve helallik alındı. Sayman'ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.