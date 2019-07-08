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Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tahliye edildi

1 saat önce

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tahliye edildi, System.String[]
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:02 
Ekonomi
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