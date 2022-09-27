FETÖ sanığı eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ sanığı eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

27.09.2022 13:50
FETÖ sanığı eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Arif Yekebaş ve avukatı katıldı.

Yekebaş, savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ve hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Yekebaş, beraat talep etti.

Sanık avukatı da önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenilen A.B'nin, bir televizyon kanalında, askere kurulan kumpası anlattığını, aynı kumpas mektuplarının müvekkili için de yazıldığını iddia etti.

Mahkemede, televizyon kanalında yayımlanan belgeselden bir bölümü izleten avukat, burada konuşan tanığın dosyada da tanık olduğunu, fakat belgeselde söylediklerini mahkemede ifade etmediğini anlattı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Arif Yekebaş'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hükümle birlikte sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde yakalanmıştı.

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yapan Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği bilgisi iddianamede yer almıştı.

Sanık Yekebaş, 16 Eylül'de görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: FETÖ sanığı eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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