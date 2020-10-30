Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 4 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık Altaylı'nın tedavisinin yapılmadığı yönündeki iddiasına, cezaevinden gelen yazıda 17 kez hastaneye götürüldüğünün belirtildiği cevabını verdi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Can Yılmaz'ın dosyasının tefrik edildiğini, bu aşamadan sonra yargılamaya 3 sanıkla devam edileceğini bildirdi. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmadan vareste tutulduğu için avukatı katıldı.

ALTAYLI: SEGBİS'TEN SORULARA YANIT VERMEYECEĞİMMahkeme, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra önceki celse savunması alınan sanık Altaylı'ya savunmasına ekleyecek bir hususun olup olmadığını sordu. Mahkeme ayrıca Altaylı'ya dosyaya giren yeni deliller ışığında soru yöneltileceğini bildirdi. Sanık Altaylı, sağlıklı olmayacağı için SEGBİS'den sorulara yanıt vermeyeceğini, birçok rahatsızlığı bulunduğunu, 75 yaşına girmesine rağmen halen 'tehlikeli tutuklu' kapsamında değerlendirilerek, cezaevinde tecrit koşullarında kaldığını, pandemi nedeniyle de rahatsızlıklarıyla ilgili tedavilerini yaptıramadığını ileri sürdü.TECRİT İDDİALARINA YANITBunun üzerine Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının bir önceki celse talepleri üzerine cezaevine yazılan müzekkereye gelen cevap yazısını hatırlatarak, "Tecrit iddialarıyla ilgili Ankara Batı İnfaz Hakimliği yapılan uygulamaların yasaya aykırı olmadığı yönünde karar vermiş. Sanıkla ilgili bir saat havalandırma hakkı, bir saat televizyon izleme hakkı olduğu belirtilmiş. Televizyon izleme konusunda bazı kısıtlamalar var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ziyaretçi konusunda ise yapılan ziyaretlerin dökümü var. Avukatları, yakınları; hatta Alman Büyükelçiliği'nden bile ziyaretçisi gelmiş" dedi. Altaylı, 77 yaşında olduğunu, 39 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ciddi rahatsızlıklarım var. Şu anda bile rahatsız olmama rağmen SEGBİS odasındayım. Kesinlikle hastalığımı bahane ederek duruşmadan kaçmadım. Ancak sağlık durumum nedeniyle SEGBİS üzerinden sorularınıza cevap vermeyeceğim" dedi.17 KEZ HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞAltaylı ayrıca, bir sonraki celse duruşmaya bizzat katılmak istediğini, ancak pandemi nedeniyle mahkemeye gelip giderken sosyal mesafe kurallarına uyulması için önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Sanık Altaylı, tedavisinin yapılmadığı yönündeki iddialarına ilişkin Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan'ın, cezaevinden gelen yazıda 17 kez hastaneye götürüldüğünün belirtildiğini anlatınca, "Bunlara bir itirazım yok. Çok acil durumlar olmayınca pandemi nedeniyle hastaneye götürülmüyorum, ben bunu dile getirmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz da sağlık durumu nedeniyle, pandemi koşulları da göz önüne alınarak müvekkilinin tahliyesini talep etti. Yılmaz ayrıca, mahkeme kararı olmadan müvekkili hakkında yapılan haberlerin, masumiyet karinesine uymadığını, birçok haberde hakaret edildiğini iddia ederek, yayın yasağı konulmasını talep etti.TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanık Mehmet Barıner de, pandemi koşulları ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Sanık avukatı Özlem Barıner de, müvekkili ile ilgili bir televizyon kanalında yapılan yayın nedeniyle MİT kanunu ve masumiyet karinesini ihlal ettikleri gerekçesiyle söz konusu gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, iki gazeteci hakkında bir suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak işlem yapılmasına, sanık avukatlarının yayın yasağı ile ilgili taleplerinin reddine, sanık Enver Altaylı'nın duruşmaya katılımıyla ilgili sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi için rapor hazırlanmasına hükmetti. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.