Üye Girişi
Eski istihbaratçı Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı; ABD'li istihbaratçılara bilgi vermiş - Son Dakika

Eski istihbaratçı Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı; ABD'li istihbaratçılara bilgi vermiş

23.11.2021 18:55
Eski istihbaratçı Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı; ABD'li istihbaratçılara bilgi vermiş

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkeme kararında, sanık Altaylı'nın, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve ABD'li istihbaratçılara istihbarat verdiği, bu bilgiler kapsamında ABD menfaatlerini koruyucu ve ülke yöneticilerini bu yöntemlerle siyasi olarak tavır gösterilmesi için tehditte bulunulması gerektiğini beyan ettiği aktarıldı.

Eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'in tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması, 8 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık Altaylı'ya, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üyelik'ten 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Barıner ise, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise suçsuz bulunarak beraat etti.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDIMahkeme gerekçeli kararında, sanık Enver Altaylı'ya ait dijital verilerde ele geçirilen 'Gerçeğin peşinde Türkiye'de 15 Temmuz 2016' isimli belgede, örgütün darbe girişimi sırasında faaliyetlerine ilişkin, açık kaynaklardan elde edilemeyecek gizli bilgiler bulunan algısal raporun oluşturulmasına katkı sunduğu aktarıldı. Kararda, ele geçirilen belgelerde Altaylı'nın, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve ABD'li istihbaratçılara istihbarat verdiği, bu bilgiler kapsamında ABD menfaatlerini koruyucu ve ülke yöneticilerini bu yöntemlerle siyasi olarak tavır gösterilmesi için, tehditte bulunulması gerektiğini beyan ettiği aktarıldı.TSK YAPISI HAKKINDA GİZLİ BİLGİLER BİLGİSAYARINDAAltaylı'nın TSK'nın yapısı hakkında gizli  bilgileri bilgisayarında  bulundurması ve ele geçirilen bir dokümanda, 'Kendi istihbarat kaynaklarım vasıtasıyla yakın takibimde olan Erdoğan'ın…' ifadesiyle siyasal casusluk amacıyla istihbarat kaynakları olduğunu belirttiği bilgisi yer aldı. Sanığın belgenin devamında ülke siyasetinin dönem itibarıyla Rusya ve Şangay beşlisi olarak bilinen uluslararası oluşumla yakınlaşmasının ABD menfaatleri yönünden çok tehlikeli olacağı yönünde muhatabı olan kişiyi uyaran beyanları bulunduğu aktarıldı.  'FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E YAZDIĞI MEKTUPTA GİZLİ BİLGİLERİ AKTARDI'Gerekçeli kararda sanık Altaylı'nın, Ergenekon kumpas davaları kapsamında yargılanan ve cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nu örgüte hedef gösterdiği, Kozinoğlu'nun MİT içerisinde önemli bir göreve gelmesi halinde, "Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi,  devleti, Fethullah Hoca Efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur" ifadelerini kullandığı yer aldı.  Sanığın FETÖ elebaşı Gülen'e, 'Muhterem Efendim' başlığıyla yazdığı mektupta FETÖ şüphelisi generaller ile MİT görevlilerinin takip edilmesiyle ilgili verdiği bilgilerin gizli kalması gereken bilgileri elde ettiğine dair kanıtlar olduğu aktarıldı.'FSB'YE AİT RAPOR CEP TELEFONUNDA BULUNDU'   Sanığın cep telefonunda Rusya FSB Müdür Yardımcısı Ulusal Terör Karşıtı Komite Başkanı Sirotkin İgor Gennadyeviç tarafından hazırlanan rapor bulunduğu aktarılarak, "Rapor her ne  kadar Rusya iç istihbarat teşkilatına (FSB) ait olduğu anlaşılmış ise de, resmi istihbarat görevi  olmayan sanığın bu tür gizli istihbaratı, belgelere ve bilgilere ulaştığını ve bulundurduğunu  gösterdiği anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.'FETÖ'CÜ ASKERLERDEN 'MİLLİ ORDU' DİYE BAHSETTİ'Kararda, sanığın 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe teşebbüsü sonucu 100 bine yakın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği'nden gözaltına alınan veya tutuklanan örgüt üyelerinden 'masum insanlar' gibi bahsettiği, tasfiye edilen FETÖ/PDY terör örgütü darbeci askerlerden 'milli ordu' olarak bahsettiği belirtildi. Sanığın ele geçen mail içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurnazca ve sinsice yürütülen bir plan doğrultusunda batıdan koparılarak Rusya, İran ve Çin'in  yer aldığı bir gruba monte edilmeye çalışıldığından bahsederek, "Şahsen ben Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu felaketin önlenmesi için mücadeleye kararlıyım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanarak, devlet sırrı içeren bilgileri, ülke yönetiminin aleyhine siyasal  amaçla kullanılmak üzere elde ettiği, bunları zaman zaman muhataplarına üstü kapalı veya  açık şekilde verdiği belirtildi.'EKONOMİK KRİZİN ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ'   Kararda, 2017 tarihli araştırma tutanağı içeriğine göre; sanık Altaylı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullandığı argümanlara paralel şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yürüttüğü faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Temmuz ve Ağustos 2017 aylarında ABD'de çeşitli temaslarda bulunduğu tespit edilen sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatı bulunan Bilal Ekşili ile buluştuğu, bu görüşmede Türkiye'de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara indirilmesinin önemli olduğunu söylediği aktarıldı. Halkın sokağa çıkması için ekonomik krizin çıkması gerektiğini, Almanların bu yönde çalışmaya başladıklarını ve her türlü tedbiri aldıklarını ifade ettiği aktarılan Altaylı'nın, bu bilgiyi Almanlardan aldığı yönünde beyanları olduğu belirtildi. Kararda, tüm bu deliller kapsamında sanığın 'terör örgütü üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan cezalandırıldığı belirtildi.


Tam Gemi Şok Denemeleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Enver Altaylı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski istihbaratçı Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı; ABD'li istihbaratçılara bilgi vermiş - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:49 Son dakika! İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
18:26 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
17:46 Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
17:39 Dolar ve altında yaşanan yükseliş sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
17:24 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak
Son dakika! İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi Son dakika! İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi         
18:49
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 18:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: Eski istihbaratçı Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı; ABD'li istihbaratçılara bilgi vermiş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement