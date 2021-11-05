Son dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapis - Son Dakika

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz, 'siyasi ve askeri casusluk için devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme' suçundan ise beraat etti.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Metin Can Yılmaz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı hazır bulundu. Mahkeme, sorgusu 15 gün, savunması 5 gün süren bu süre zarfında 5 avukat değiştiren sanık Yılmaz'a son sözü için söz hakkı verdi.

AVUKATIYLA TARTIŞTIAvukatlarının davadan çekilmesi ve ileri sürdüğü bazı mazeretlerle savunması 5 gün süren sanık Metin Can Yılmaz, bu kez mahkemenin talebiyle Ankara Barosu tarafından davaya atanan avukat İslam Aslan ile tartıştı. Avukatın, mahkemenin görüşmeleri için verdiği süre içerinde kendisini dinlemediği ve savunması için yardım etmediğini ileri süren sanık Yılmaz, Aslan'dan hukuki yardım almak istemediğini bildirdi. Mahkeme, sanığın bu talebini kabul etmedi. Sanığın başka avukat talep etmesine tepki gösteren Mahkeme Başkanı, "Senin gönlüne göre avukatı nereden bulacağız" dedi. Sanık Yılmaz, bu kez reddi hakim talebinde bulunduğunu ve bilirkişi raporlarına itiraz ettiğini söyledi. Mahkeme sanığın bu taleplerini de reddederek, son söze geçildi.MAHKEME KARARINI VERDİMahkeme, sanığın yaklaşık 5 saat süren son sözünün ardından kararını açıkladı. 'Siyasi ve askeri casusluk için devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme' suçundan beraat verilen sanık Yılmaz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada taktir indirimi uygulamayan mahkeme ayrıca sanığın duruşma süresince kolluk güçleri, savcılık ve mahkeme üyelerine yönelik suç içeren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.ALTAYLI'NIN KARAR DURUŞMASI 8 KASIM'DA

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, iddianamenin kabul edilmesinin ardından 4 sanığın yargılanmasına Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Yargılama devam ederken duruşmayı uzatmaya yönelik tutum ve davranışları gerekçe gösterilerek Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı. Enver Altaylı hakkında ise yargılandığı dava kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Aynı davada yargılanan eski istihbarat görevlisi Mehmet Barıner hakkında aynı suçlamalardan 35 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraati talep edilmişti. 8 Kasım'da görülecek bu davada karar çıkması bekleniyor.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,