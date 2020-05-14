Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 4 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Metin Can Yılmaz mazeret bildirerek, katılmadı. Savunmalarını yapan sanıklar Mehmet Barıner ile Seda Chamatzoglou, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanık Enver Altaylı'nın mahkemeye gönderdiği dilekçede Covid-19 salgını nedeniyle avukatıyla yeteri kadar görüşmediğini, bu nedenle savunmasını hazırlayamadığını belirterek, süre istediğini belirtti. Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz da müvekkili ile 2 aydan bu yana görüşemediklerini belirterek, "Bu nedenle savunma hazırlayamadık, savunma hakkımızı kullanabilmek için duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz. Duruşmayı geciktirmeye yönelik bir düşüncemiz yok. Sadece müvekkilimizin savunma hakkını etkili şekilde kullanmasını amaçlıyoruz" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: ASLINDA GEREKLİ SÜRE VERİLDİ

Avukat Yılmaz, ayrıca diğer sanıklar Mehmet Barıner ve Seda Chamatzoglou'nun savunmalarının müvekkili Enver Altaylı olmadan alındığını belirterek, bu durumun, müvekkilinin mahkeme huzurunda savunma yaparken eksiklik doğuracağını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, duruşmaları Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine gerekli tedbirleri alarak yaptıklarını belirterek, "Burada hukuka ve usullere uygun bir yargılama yapıyoruz. Sanıklardan bazıları duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istedi. Biz de uygun koşullar oluşturarak bu sanıkların savunmalarını duruşma salonunda aldık. SEGBİS ile katılmak isteyenlere de anlayış gösterdik. Bildiğiniz gibi tutuklu dosyalarda yargılama sürüyor. Ancak müvekkiliniz mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. İddianamenin hazırlanması ve kabulü koronavirüs salgınından çok önceydi. Savunma hazırlamak için aslında gerekli süre vardı. Bunlara rağmen müvekkiliniz savunma için ek süre istiyor. Gelinen aşamada tanınan hakkın kötüye kullanıldığını düşünmek istemiyoruz" dedi.

Avukat Yılmaz ise duruşmayı uzatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, müvekkilinin salgın sonrası cezaevlerinde alınan önlemler nedeniyle etkin bir savunma hazırlayamadığını tekrarladı. Beyanların ardından bazı tanıkları dinleyen mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Enver Altaylı'ya, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk', Yılmaz ve Barıner'e ise 'terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamaları yönetildi. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede ayrıca, Altaylı'nın yurt dışına çıkarılması için aynı zamanda damadı olan sanık Metin Can Yılmaz'ın Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket ettiği, Ilıcak'ın da bunun için Muğla'da sanık Seda Chamatzoglou ile temas kurduğu belirtildi. Sanık Chamatzoglou'nun ise, 'örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edildi.