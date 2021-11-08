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Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

08.11.2021 13:52
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 23 yıl 4 ay hapis cezası kararı verildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 23 yıl 4 ay hapis cezası kararı verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanık Altaylı duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemenin Altaylı hakkında verdiği kararda, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Altaylı'yla beraber aynı suçlardan yargılanan istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında ise 21 yıl 3 ay hapis cezası kararı verildi.

Haklarında 'silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarının yer aldığı davanın iddianamesinde, sanıklar Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz'ın Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları ve ABD'deki Halkbank davasını manipüle etme amacı olduğu belirtilmişti. İddianame sonrası Altaylı'nın evinde yapılan aramada 'Hizmet Hareketinin Siyasete Yaklaşımı Üzerine Düşünceler' isimli 14 sayfalık bir sunum ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Ele geçirilen dijital materyallerde Türkiye'de askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı faaliyet yürütülmesi gerektiğine dair rapor ve notlar, yurt dışındaki bazı kişilerle yapılan yazışmalar ve darbe girişiminin ardından örgütün izleyeceği stratejilere ilişkin raporlar yer alırken, Altaylı'nın birçok FETÖ mensubuyla da telefondan irtibatı tespit edildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Enver Altaylı, Bilişim, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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