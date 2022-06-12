Eski istihbaratçı Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınacak

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesinin söküleceği öğrenildi.

Uzun, sosyal medya paylaşımlarında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'örgüte yardım' iddialarıyla, 23 Nisan 2019'de gözaltına alınmış ve 8 Temmuz 2019'da görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Arından, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlamasıyla yargılanan Uzun beraat etti.

Uzun hakkında verilen rütbeleri geri alınma kararında şu ifadeler yer aldı:

"Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un Polis kimliği ve silahı da geri alınacak." - ANKARA