Eski İstihbaratçının Eşine de Fetö'den Hapis İstemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında hüküm giyen eski istihbarat şube müdürü İsmail B'nin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında hüküm giyen eski istihbarat şube müdürü İsmail B'nin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Tutuklu Canan B. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Canan B'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, sanık Canan B'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'a "cnn74" kullanıcı adı ve "elif12345" şifresiyle giriş yaptığı belirtildi.



Sanığın, örgüt talimatına istinaden Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak yoğunluk süreklilik ve çeşitlilik içeren faaliyetler gösterdiği aktarılan iddianamede, Canan B'nin, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.



Canan B'nin eşi eski Adana İstihbarat Şube Müdürü İsmail B, Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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