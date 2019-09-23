Son Dakika Haberleri: Eski istihbaratçıya FETÖ'den hapis
Son Dakika Güncel Haber

Eski istihbaratçıya FETÖ'den hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski MİT çalışanı Sadrettin Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eski istihbaratçıya FETÖ'den hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski MİT çalışanı Sadrettin Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dönel ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Dönel, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Örgüt üyeliğinin yanı sıra "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmekle" suçlandığını hatırlatan Dönel, dava dosyasında bu iddiayı doğrulayacak herhangi bilginin bulunmadığını ifade etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Dönel, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre, Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu
AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindiren sanığa 10 ay hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski istihbaratçıya FETÖ'den hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]