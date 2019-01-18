Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, 'Sorumluluk Gereği' Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Aday Olacak

İtalya'nın 82 yaşındaki eski başbakanı Silvio Berlusconi, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

İtalya'nın 82 yaşındaki eski başbakanı Silvio Berlusconi, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Berlusconi, "Avrupa'da derin bir dünya görüşünü eksik" dedi, kıtayı değiştirmeyi amaçladığını söyledi.



Silvio Berlusconi, Sardinya adasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "bu güzel yaşında, sorumluluk gereği" Avrupa Parlamentosu'na aday olacağını belirtti.



Berlusconi ayrıca İtalya'da koalisyon hükümetinde yer alan 5 Yıldız Hareketi'ni durdurmayı amaçladığını vurguladı.



5 Yıldız Hareketi'ni, kendisinin siyasete girdiği 1994 yılındaki "komünist sola" benzeten Berlusconi, "Üstelik bunların hiçbir tecrübesi ve kifayeti de yok" dedi.



Berlusconi, "İtalya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın geleceği, birlik içindeki bir merkez-sağdır. Biz bugün savunulması gereken liberal bir siyaset fikrini temsil ediyoruz" diye konuştu.



'Özgürlükler tehlikede'



Sikvio Berlusconi bugün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan mektubunda da siyasete ilk kez "ülkenin komünist solun eline geçmesi riskini engellemek" için girdiğini, bugün ise "yeni biçimlerde ancak daha tehlikeli milliyetçilik, sefalet, devletçilik ve intikamcı adalet riskinin" bulunduğunu yazdı.



Berlusconi mektubunda, partisi Haydi İtalya'nın kuruluşundan bu yana 25 yıl geçtiğini hatırlattı, "Haydi İtalya'nın kuruluşundan 25 yıl sonra bugün özgürlükler tehlikede; ciddiyete ve yetkinliğe ihtiyaç var" dedi.



İtalya'da 4 kez başbakanlık yapan Berlusconi siyaset yaşamı boyunca çok sayıda davada yargılanmış, "reşit olmayan biriyle para karşılığında seks yapmak", "görevi kötüye kullanmak", "senatör satın almak" gibi suçlamalara maruz kalmıştı.



Silvio Berlusconi'nin ilk nihai mahkumiyeti ise 2013 yılında gelmiş, vergi kaçakçılığından aldığı bu mahkumiyet nedeniyle siyasetten men edilmişti.



Berlusconi bu siyaset yasağı yüzünden İtalya'da geçen yıl yapılan genel seçimlerde aday olamamıştı.



Mayıs 2018'de ise Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı kaldırılmıştı.

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