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Eski İtalya Başbakanı Moro'nun kaçırılmasını duyuran ilan müzayedede satıldı - Son Dakika

Eski İtalya Başbakanı Moro'nun kaçırılmasını duyuran ilan müzayedede satıldı

28.01.2022 12:00
Eski İtalya Başbakanı Moro'nun kaçırılmasını duyuran ilan müzayedede satıldı

İtalya'da, 1978'de Kızıl Tugaylar örgütü tarafından kaçırılarak öldürülen eski Başbakan Aldo Moro'nun kaçırılmasının ilan edildiği not, eleştirilere rağmen açık artırmayla satıldı.

İtalya'da, 1978'de Kızıl Tugaylar örgütü tarafından kaçırılarak öldürülen eski Başbakan Aldo Moro'nun kaçırılmasının ilan edildiği not, eleştirilere rağmen açık artırmayla satıldı.

BBC'nin haberine göre, Moro'nun 1978'de komünist militan grup Kızıl Tugaylar örgütü tarafından "emperyalist güçlerle" iş birliğiyle suçlandığı ve kaçırıldığının duyurulduğu 2 sayfalık el ilanı, Roma'daki Bertolami müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

Başlangıçta 1300 ila 1700 avro arasında değer biçilen, Kızıl Tugayların logosunun bulunduğu bir kağıda basılı not, 26 bin avroya alıcı buldu.

"Kızıl Tugayların silahlı bir birimi, Hristiyan Demokratların başkanı Aldo Moro'yu kaçırmış ve bir halk cezaevine koymuştur." ifadeleri yer alan notta, Moro emperyalist burjuvazinin istediği devrim karşıtı politikaları benimsemekle suçlanıyordu.

Diğer yandan, ülkede önde gelen birçok kişi açık artırmaya karşı çıkıyordu.

Demokratik Parti Milletvekili Filippo Sensi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, böyle acı bir kaydın açık artırmaya çıkarıldığını görmenin oldukça üzücü olduğu belirtirken, babası aşırı sol örgütler tarafından öldürülen gazeteci Mario Calabresi de satılan sayfalardan kan damladığını savunarak, alım-satıma konu olamayacak, herhangi bir koleksiyona dahil edilemeyecek bir şey olduğunu vurguladı.

Calabresi, ilanlara en uygun yerin terörün barbarlığını hatırlatacakları bir müze yahut anıt olduğunu ifade etti.

1963-1968 ile 1974-1976'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan dönemin Hristiyan Demokrat Partisi lideri Aldo Moro, 16 Mart 1978'de Roma'nın kuzeybatısındaki Via Fani Caddesi'nde sabah saatlerinde kurulan bir pusu ile dönemin aşırı solcu militan örgütü Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı.

Kızıl Tugaylar, Moro karşılığında hapishanedeki bazı militanlarının serbest bırakılmasını isterken, dönemin Başbakanı Giulio Andreotti ve İçişleri Bakanı Francesco Cossiga'nın pazarlık karşıtı tutumu, Moro'nun sonunu hazırlamıştı.

Kaçırıldıktan 55 gün sonra Moro'nun kurşuna dizilmiş cansız bedeni, kaçırılmadan önce tarihi ortaklık hükümetinde buluşturacağı Hristiyan Demokrat ile İtalya Komünist partilerinin genel merkezlerinin bulunduğu Via Caetani Sokağı'nda, iki genel merkez arasına park etmiş bir otomobilin bagajında bulunmuştu.

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Hristiyan, Başbakan, İtalya, Aldo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İtalya Başbakanı Moro'nun kaçırılmasını duyuran ilan müzayedede satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İtalya Başbakanı Moro'nun kaçırılmasını duyuran ilan müzayedede satıldı - Son Dakika
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