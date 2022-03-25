Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu

25.03.2022 08:51
Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu

Samsun'da yaklaşık 2 ay önce görevinden istifa eden 47 yaşındaki itfaiye personeli evinde ölü bulundu.

Samsun'da yaklaşık 2 ay önce görevinden istifa eden 47 yaşındaki itfaiye personeli evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yaparken yaklaşık 2 ay önce istifa eden Muhammet Ecan'dan (47) haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca olay polise haber verildi. Olay yerine gelen bekçiler gözetiminde eve pencereden giren yakınları kapıyı açtı. Eve giren bekçiler ve yakınları Muhammet Ercan'ı evin içinde hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri de Ercan'ın ölmüş olduğunu tespit etti.

Polis tarafından olay yerine çağrılan Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli doktor, Muhammet Ercan'ın ölümünü şüpheli buldu. Muhammet Ercan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. 2 çocuk babası Muhammet Ercan'ın eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Selahiye Mahallesi, İtfaiye, İstifa, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu - Son Dakika


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