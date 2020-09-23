Eski İYİ Parti Artvin İl Başkanı Necat Kaşıkçı'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Eski İYİ Parti Artvin İl Başkanı Necat Kaşıkçı'nın cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Kaşıkçı için Seyitler köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kaşıkçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İYİ Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, CHP İl Başkanı Ahmet Biber ve vatandaşlar katıldı.
Vali Doruk, törende, Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:33 - Kaynak: AA
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