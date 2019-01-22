Son Dakika Haberleri: Eski İyi Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanına Fetö Üyeliğinden Hapis

Eski İyi Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanına Fetö Üyeliğinden Hapis

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalanan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan'a, 5...

Eski İyi Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanına Fetö Üyeliğinden Hapis, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalanan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan'a, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sefa Bozdoğan ve avukatı katıldı.

Sanık Bozdoğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sefa Bozdoğan'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki Sefa Bozdoğan tutuklanmıştı. Bozdoğan hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Bozdoğan, İYİ Parti, Güncel
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