Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP'ye geçti - Son Dakika
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Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP'ye geçti

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Reşide Sağlam, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarına katıldı.

Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP'ye geçti, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Reşide Sağlam, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarına katıldı. Sağlam'ın rozetini ise MHP'li meclis üyesi Esra Gündoğdu taktı.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız devam eden Reşide Sağlam, MHP'ye geçti. Sağlam, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın'ında yer aldığı rozet takma töreni ile resmen MHP meclis üyesi oldu. Sağlam'ın MHP rozetini MHP Belediye Meclis Üyesi Esra Gündoğdu taktı. Sağlam'ın MHP'ye katılması ile mecliste dağılım ise şöyle oldu: MHP 12, AK Parti 5, CHP 10, İYİ Parti 3


Öte yandan MHP'ye katılan Reşide Sağlam, MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Bağımsız meclis üyesinin MHP'ye katıldığını belirten Başkan Kayda, "MHP Meclis Üyesi olarak görevine devam edecek olan Reşide Sağlam'a hoş geldiniz diyerek birlikte çalışmaktan duyacağım memnuniyeti belirtmek isterim" dedi. Başkan Kayda, ziyaret ve MHP'ye katılma anısına Sağlam'a fincan takımı hediye etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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