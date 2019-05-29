Eski İzmir Emniyet Müdürü Bilkay'a FETÖ'den hapis
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İzmir'deki 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay 'terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:11 Kaynak: İHA
'deki 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay
'terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.
(İHA)
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