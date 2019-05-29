Son Dakika Haberleri: Eski İzmir Emniyet Müdürü Bilkay'a FETÖ'den hapis
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Eski İzmir Emniyet Müdürü Bilkay'a FETÖ'den hapis

32 dakika önce

İzmir'deki 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay 'terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.

Eski İzmir Emniyet Müdürü Bilkay'a FETÖ'den hapis, System.String[]
İzmir'deki 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay 'terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:11 Kaynak: İHA
İzmir, Güncel
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