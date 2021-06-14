Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Törene, Süter'in ailesi ve yakınları, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu , CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ile vatandaşlar katıldı.

1973-1977 yılları arasında Bergama Belediye Başkanlığı da yapan Ahmet Süter'in, cenazesi daha sonra Belediye Mezarlığında toprağa verildi.

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden Süter için, Yeni Cami 'de cenaze namazı kılındı.

İzmir 'den 17. dönem milletvekilliği yapan Ahmet Süter, 96 yaşında vefat etti.

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