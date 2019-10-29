Son Dakika Haberleri: Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi
Son Dakika Politika Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

1 saat önce

Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendiANKARA - 14.-15.-16. dönem İzmir milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - 14.-15.-16. dönem İzmir milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

Karagözoğlu için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri, Karagözoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Karagözoğlu'nun naaşı getirildikten sonra Karagözoğlu'nun özgeçmişi okundu ve dua okundu.

Karagözoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazının müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karagözoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda topağa verilecek.

Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

Temel Coşkun, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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