Karagözoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazının müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karagözoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda topağa verilecek.

ANKARA - 14.-15.-16. dönem İzmir milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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