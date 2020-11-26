Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e tazminat cezası - Son Dakika

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e tazminat cezası

26.11.2020 21:19
Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e tazminat cezası, System.String[]

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e, İzmit Doğalgaz projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 lira tazminat cezası verildi.

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e, İzmit Doğalgaz projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 lira tazminat cezası verildi.

Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin avukatları ile haklarında şikayet bulunan 16 şüphelinin avukatları katıldı.

Davalı müvekkillerinin savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, araştırılacak veya incelenecek bir husus kalmadığını bildirdi.

Davanın Sefa Sirmen bakımından kabulüne ve diğer 15 şüpheli bakamından reddine karar veren mahkeme, İzmit Doğalgaz projesi kapsamında haksız yere konsorsiyuma para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 liranın dava tarihi olan 7 Nisan 2006 tarihinden itibaren yasal faiziyIe beraber davalıdan alınıp davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine verilmesine karar verdi.

Sefa Sirmen, 1994-2002 yılları arasında İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde "zimmet" suçunu işlediği iddiasıyla 2016'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, Yargıtay tarafından cezasının onanmasının ardından cezaevine konulmuş, 2017'de tahliye edilmişti.

Sefa Sirmen, Doğalgaz, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e tazminat cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı         
21:11
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı         
20:43
Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi         
20:37
Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı         
20:00
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı         
18:44
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 21:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e tazminat cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei