Eski Japon Kızıl Ordusu lideri Şigenobu salıverildi - Son Dakika
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Eski Japon Kızıl Ordusu lideri Şigenobu salıverildi

28.05.2022 06:25
Eski Japon Kızıl Ordusu lideri Şigenobu salıverildi

Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.

Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.

1971-2001'de aktif faaliyet yürüten eski militan grubun lideri Şigenobu, hapishane çıkışında "Tanımadığım insanlara verdiğim zarar nedeniyle özür diliyorum." dedi.

Japon polisi, Şigenobu tarafından 2001'de fesh edilen JRA'nın firardaki 7 üyesini aramayı sürdürüyor.

1974'te JRA'nın Fransa'da gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması amacıyla Fransız Büyükelçi dahil bazı kişiler rehin alınmıştı.

Grubun 1972'de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanındaki saldırısında ise 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Militan, Japon, Güncel, Son Dakika

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