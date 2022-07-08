Eski Japonya Başbakanı Abe'nin vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyla birilikte Abe'nin yere yığıldığı görülüyor.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim kampanyasındaki konuşması sırasında el yapımı silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Dünya genelinden saldırıya tepki gelirken, suikast anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Seçim kampanyası sırasında kaydedilen görüntüye göre Abe konuşma yaptığı sırada 2 el silah sesi duyuluyor. İkinci silah sesinin ardından Abe yere yığılıyor ve saldırgan derhal yakalanarak yere yatırılıyor.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın el yapımı olduğu öğrenilen silahından çıkan 2 kurşunla ağır yaralanan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Abe'nin ölümü Japonya ve dünya kamuoyunda derin bir şok etkisine yol açtı. Saldırının nedenini öğrenmeye çalışan Japon polisi, saldırganın evinde arama başlatmıştı. - TOKYO