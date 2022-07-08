Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

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