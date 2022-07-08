Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hayatını kaybetti - Son Dakika

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