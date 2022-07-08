Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hayatını kaybetti

08.07.2022 08:54
Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hayatını kaybetti

Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yaşamını yitirdi.

Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yaşamını yitirdi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.

Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan, acil hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

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