Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar - Son Dakika
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Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

11.07.2022 13:11
Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastinin zanlısının, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin dedesinin getirdiğine inandığı ortaya çıktı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastinin zanlısının, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin dedesinin getirdiğine inandığı ortaya çıktı. Zanlının, Abe'nin eski bir başbakan olan dedesinden intikam almak için torununa saldırı gerçekleştirmiş olabileceği belirtiliyor.

Japonya'da geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ifadedesinde, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan Soka Gakkoi'yi Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesi Nobusuke Kishi'nin getirdiğine inandığını söyledi. Soruşturma kaynakları, zanlının Abe'nin dedesine olan kini nedeniyle torununu hedef almış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Japonya basını ise 1957-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Kishi'nin söz konusu dini grupla bağlantılı bir siyasi yapının kuruluş aşamasında yer aldığına dikkat çekerken, buna rağmen Abe'nin dedesinin grubun ülkede faaliyet başlatmasına öncülük eden isim olduğuna dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

Silahı nasıl yaptığı ortaya çıktı

Öte yandan, Abe'nin katil zanlısının saldırıda kullandığı el yapımı silahı nasıl ürettiği de ortaya çıktı. Eski bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan zanlı Yamagami'nin ifadesinde sosyal medyada paylaşılan ilgili içerikleri izleyerek 2 borudan oluşan silahı ürettiğini söylediği öğrenildi.

Dünyayı şoke eden suikast

Abe'nin katili ifadesinde, annesinin yüksek miktarda bağış yaparak iflas etmesinden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'yi hedef aldığını açıklamıştı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Shinzo Abe, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar - Son Dakika
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