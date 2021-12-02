Eski Japonya Başbakanı Abe, Tayvan'ın ABD-Japonya ittifakı için önemini vurguladı - Son Dakika

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Tayvan'a yönelik "beklenmedik durumların" hem ülkesi hem de ABD-Japonya ittifakı için "acil durum" oluşturabileceğini söyledi.

Japonya'da "başbakanlık görevinde en uzun süre kalan kişi" unvanına sahip olan Abe, Tayvanlı think-tank kuruluşuna çevrim içi konuşmasında, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Tayvan'a yönelik "beklenmedik durumların" hem ülkesi hem de ABD-Japonya ittifakı için "acil durum" oluşturabileceğini kaydeden Abe, Çin yönetiminin "bu durumu yanlış anlamaması" gerektiğini söyledi.

Çin'in bölgesel askeri yığınaklarını hızlandırması ve askeri harcamalarını artırmasına yönelik "kaygılar taşıdığını" belirten Abe, dünyanın 2049 yılına kadar "tarihin en kriz dolu dönemine" tanıklık edebileceğini ileri sürdü.

Abe, "Çin'in havadan, karadan ve denizden askeri provokasyonlarına devam edeceği ön görüsüyle" hareket edilmesi gerektiğini, "bir macera durumunun finansal intihar olarak nitelendirileceğini" kaydederek Tayvan, ABD ve Japonya arası ilişkilerin altını çizdi.

Tayvan-ABD-Japonya arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, bölgenin barış ve istikrarı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Abe, "Tayvan'da beklenmedik durum, Japonya'da beklenmedik durumdur. Diğer bir deyişle Japonya-ABD ittifakı için beklenmedik bir durumdur. Pekin ve bilhassa Şi Cinping, bu yaklaşımı yanlış anlamamalıdır. Demokrasi toplumları, 'hatalı rotalara sapılmaması' uyarısını tekrarlamalıdır." diye konuştu.

Kyodo ajansı, Tayvan'da çoğu kişinin, "en Tayvan dostu Japon başbakanlardan" olarak tanınan Abe'nin, ilk fırsatta adayı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

2012-2020 tarihlerinde başbakanlık yaparak, bu görevde en uzun süre kalan kişi unvanını elde eden Abe, geçen yıl Ağustos ayında sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı.