Son Dakika Haberleri: Eski Japonya Başbakanı Nakasone 101 yaşında öldü
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Eski Japonya Başbakanı Nakasone 101 yaşında öldü

6 saat önce

Eski Japonya Başbakanı Yasuhiro Nakasone, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Japonya Başbakanı Nakasone 101 yaşında öldü, System.String[]

Eski Japonya Başbakanı Yasuhiro Nakasone, 101 yaşında hayatını kaybetti.


Eski Japon Başbakanı Yasuhiro Nakasone, 101 yaşında yaşamını yitirdi. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile iyi ilişkiler kuran Nakasone, kapsamlı reformları yürürlüğe koymak için ülkesindeki bazı bürokratlarıyla verdiği mücadele ile biliniyordu. Nakasone, 1982'den 1987'ye kadar başbakanlık görevini yürütürken Japonya'nın küresel çapta profilini güçlendirmişti. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Japon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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