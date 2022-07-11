Eski Japonya Başbakanı suikastında ortalık karıştı: Gözler Kojima Productions'ta! - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Japonya Başbakanı suikastında ortalık karıştı: Gözler Kojima Productions'ta!

11.07.2022 15:00
Eski Japonya Başbakanı suikastında ortalık karıştı: Gözler Kojima Productions'ta!

Japonya'da eski başbakanın öldürülmesi ülkede karışıklıklara neden oluyor. Kojima Productions, kendini bir anda olayın merkezinde buldu.

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin suikastı, ülkede gündemi belirlemeye devam ediyor. Abe, ülkesinde yapmış olduğu konuşma sırasında suikaste uğradı. Göğsünden vurulan Abe zaman kaybetmeden hastaneye kaldırılsa da tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından oluşan bilgi kirliliği, birçok kişi ve grubu zan altında bırakıyor. Kojima Productions, onlardan birisi oldu.

Kojima Productions, suçlamalara karşı yasal işlem başlatabilir

Sosyal medyada eski Japonya başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın faili olarak Metal Gear Solid'in yaratıcısı Hideo Kojima'nın görseli kullanılıyor. Öyle ki hafta sonu boyunca, internet kullanıcıları Kojima'nın eski bir fotoğraf, şüpheliye ait olduğu gerekçesiyle birçok kez paylaşıldı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi vuran silah sosyal medyaya damga vurdu!

Bu paylaşımlar sınırı aşınca şirket harekete geçti. Kojima Productions, hedef gösteren sosyal medya paylaşımlarından rahatsız oldu. Şirket, gerekirse yasal işlem yoluna gidebileceğini belirtti. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

YORUMLAR
500
Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar Japonya'daki seçimin galibi iktidardaki LDP oldu Japonya'daki seçimin galibi iktidardaki LDP oldu
Kaynak: Shiftdelete

Shinzo Abe, Japonya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eski Japonya Başbakanı suikastında ortalık karıştı: Gözler Kojima Productions'ta! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:32 CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Japonya Başbakanı suikastında ortalık karıştı: Gözler Kojima Productions'ta! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement