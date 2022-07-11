Eski Japonya Başbakanı suikastında ortalık karıştı: Gözler Kojima Productions'ta!

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin suikastı, ülkede gündemi belirlemeye devam ediyor. Abe, ülkesinde yapmış olduğu konuşma sırasında suikaste uğradı. Göğsünden vurulan Abe zaman kaybetmeden hastaneye kaldırılsa da tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından oluşan bilgi kirliliği, birçok kişi ve grubu zan altında bırakıyor. Kojima Productions, onlardan birisi oldu.

Kojima Productions, suçlamalara karşı yasal işlem başlatabilir

Sosyal medyada eski Japonya başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın faili olarak Metal Gear Solid'in yaratıcısı Hideo Kojima'nın görseli kullanılıyor. Öyle ki hafta sonu boyunca, internet kullanıcıları Kojima'nın eski bir fotoğraf, şüpheliye ait olduğu gerekçesiyle birçok kez paylaşıldı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi vuran silah sosyal medyaya damga vurdu!

Bu paylaşımlar sınırı aşınca şirket harekete geçti. Kojima Productions, hedef gösteren sosyal medya paylaşımlarından rahatsız oldu. Şirket, gerekirse yasal işlem yoluna gidebileceğini belirtti. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.