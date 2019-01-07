Son Dakika Haberleri: Eski Japonya İmparatoru Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Eski Japonya İmparatoru Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

30 dakika önce

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başında olan İmparator Hirohito, ölümünün 30. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Eski Japonya İmparatoru Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı, System.String[]
İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başında olan İmparator Hirohito, ölümünün 30. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

1926'dan 1989'a kadar 63 yıl boyunca Japonya'yı yöneten 124. Japon İmparatoru Hirohito, 30. ölüm yıldönümünde Tokyo yakınlarında bulunan Hachioji kentindeki Musashi İmparatorluk Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. En uzun süre tahtta kalan İmparator unvanına da sahip olan Hirohito'nun oğlu ve mevcut Japonya İmparatoru Akihito, eşi Michiko ile birlikte eski imparatora saygılarını sundu. İmparatorluk ailesinden üyeler ve hükümet yetkilileri de dahil 80'den fazla kişinin katıldığı anma töreninde, İmparator Akihito, babası Hirohito'nun mezarına Japonya'da kutsal olduğuna inanılan "Sakaki Ağacı" dalları bıraktı. İmparator Akihito ayrıca, Japon ulusunun sağlığı ve refahı için geleneksel dualar okudu.

Vefatıyla oğlu imparator oldu

İmparator Akihito'nun babası İmparator Hirohito, 7 Ocak 1989'da vefat etmiş, imparator unvanı Prens Akihito'ya geçmişti. O günden bu yana Japonya İmparatoru olan Akihito, 30 Nisan'da tahtı oğlu Veliaht Prens Naruhito'ya devredecek. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Japon, Japonya, Politika
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