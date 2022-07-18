KAHRAMANAMRAŞ - Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi - Son Dakika
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KAHRAMANAMRAŞ - Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi

18.07.2022 17:17

Eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Balduk, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Balduk, son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde dün katıldığı tekne turunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Balduk için Kahramanmaraş TSO'da cenaze töreni düzenlendi.

Kendi adını taşıyan meclis salonu önünde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yaptığı konuşmada, Balduk'un hayatının en verimli dönemlerini odanın geleceği için çalışarak geçirdiğini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de bugün Ali Sezal ve Mehmet Balduk gibi şehrin iki önemli değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Balduk'un naaşı daha sonra tarihi Ulu Cami'ye getirilerek burada cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Balduk'un ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokol üyeleri, ticaret sanayi odaları ve ticaret borsaları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Balduk'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAHRAMANAMRAŞ - Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANAMRAŞ - Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi - Son Dakika
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