Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti
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İzmir'de 1960'lı yıllarda Altay ve Karşıyaka'nın kalesini koruyan Akın Barhan, 84 yaşında hayatını kaybetti.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:25 Kaynak: DHA
'de 1960'lı yıllarda Altay
ve Karşıyaka
'nın kalesini koruyan Akın Barhan, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Kendisi gibi kaleci olup Altay ve Fenerbahçe
'de görev yapan Can Barhan'ın da babası olan Akın Barhan'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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