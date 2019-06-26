Son Dakika Haberleri: Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti
Son Dakika Spor Haber

Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti

5 dakika önce

İzmir'de 1960'lı yıllarda Altay ve Karşıyaka'nın kalesini koruyan Akın Barhan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'de 1960'lı yıllarda Altay ve Karşıyaka'nın kalesini koruyan Akın Barhan, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Kendisi gibi kaleci olup Altay ve Fenerbahçe'de görev yapan Can Barhan'ın da babası olan Akın Barhan'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:25 Kaynak: DHA
fenerbahçe, izmir, karşıyaka, altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:30:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]