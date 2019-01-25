Eski Kaleci Göksel Gencer, Mersin'de Toprağa Verilecek

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski kaleci Göksel Gencer, yarın Mersin'de toprağa verilecek.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski kaleci Göksel Gencer, yarın Mersin'de toprağa verilecek.



Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine giderek, kontrol etti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, Göksel Gencer'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Gencer'in, adli tıp kurumunda yapılacak otopsi sonucundan sonra ölüm nedeninin kesinleşeceği öğrenildi.



Beşiktaş'ın da kalesini korudu



1994-1995 sezonunda profesyonel futbol hayatına Samsun'da başlayan Gencer, o sezon takımıyla 6 maça çıktı. Ardından 6 sezon daha Samsunspor forması giyen Gencer, bu dönemde de 87 kez takımıyla ilk 11'de başladı. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gencer, burada 1 sezon kalarak, 4 maça çıktı. Bu takımların dışından Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Manisaspor, Yimpaş Yozgazspor'da da forma giyen Gencer, 2008-2009 sezonundan sonra profesyonel kaleciliğine son verdi.



Otopsinin ardından morga kaldırılan Gencer'in naaşı, Mersin'de yarın toprağa verileceği öğrenildi.



TFF başsağlığı mesajı yayınladı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan Beşiktaş ve Samsunspor'da başsağlığı mesajı yayınladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesin, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.



Beşiktaş'dan yapılan açıklamada ise "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

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