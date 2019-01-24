Son Dakika Haberleri: Eski Kaleci Göksel Gencer Ölü Bulundu

Eski Kaleci Göksel Gencer Ölü Bulundu

26 dakika önce

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu.

Eski Kaleci Göksel Gencer Ölü Bulundu, System.String[]
Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.

Göksel Gencer'in yarın toprağa verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:38 Kaynak: AA

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