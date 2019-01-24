Eski Kaleci Göksel Gencer Ölü Bulundu
26 dakika önce
Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu.
Beşiktaş
, Mersin İdmanyurdu
ve Samsunspor
'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu.
Mersin'in Silifke
ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis
ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi.
İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp
Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.
Göksel Gencer'in yarın toprağa verileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:38 Kaynak: AA
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