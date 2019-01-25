Son Dakika Haberleri: Eski Kaleci Göksel Gencer, Yarın Toprağa Verilecek

Eski Kaleci Göksel Gencer, Yarın Toprağa Verilecek

1 saat önce

Mersin'deki evinde ölü bulunan, Beşiktaş ile önemli birçok kulüpte forma giyen eski kaleci Göksel Gencer (44), son yolculuğa yarın uğurlanacak.

Eski Kaleci Göksel Gencer, Yarın Toprağa Verilecek, System.String[]
Mersin'deki evinde ölü bulunan, Beşiktaş ile önemli birçok kulüpte forma giyen eski kaleci Göksel Gencer (44), son yolculuğa yarın uğurlanacak. Gencer'in cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek. 

Merkez Palmiye Mahallesi'ndeki Sabri Bey Apartmanı'nda, babası ile farklı dairelerinde yaşayan Göksel Gencer'den uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine oğlunun oturduğu dairenin kapısını kırarak, içeri giren Muammer Gencer, Göksel Gencer'in yatağında hareketsiz yattığını gördü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı ön incelemede Gencer'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gencer'in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Mersin'de defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Samsunspor tarafından eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajları yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:54 Kaynak: DHA

Merkez, Beşiktaş, Mersin, Güncel
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