Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı - Son Dakika

Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 26 eski kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 26 eski kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde örgüt mensubu olduğuna dair delil elde edilen şüpheliler hakkında 14 ilde gözaltı kararı verildiği" bildirildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen tamamı ihraç edilmiş eski kamu görevlisi 26 şüpheliden şu ana kadar 8'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadına 10 yıl hapis istemi
UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:11:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]