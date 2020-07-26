Eski Kapalı Spor Salonu özüne dönüyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi bünyesindeki Kent Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Böcek, proje kapsamında eski kapalı spor salonunu halkın talepleri doğrultusunda özüne döndüreceklerini belirterek, eski işlevine uygun şekilde yarı açık bir spor alanı olarak değerlendireceklerini müjdeledi.

Proje kapsamında Kent Müzesi işlevini yürütecek, uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası olarak kullanılan Tarihi Halkevi Binası'nda incelemelerde bulunan Başkan Böcek, bürokratlarından bilgi aldı. Geziye Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da eşlik etti. Alanın Antalyalıların hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Tüm unsurların aslına uygun olarak korunmasını sağlayarak, yapılacak düzenlemelerin ardından burayı bir kent müzesi olarak Antalyamıza kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Projeyi yeniden başlattık

Başkan Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'nin, yaklaşık 138 bin metrekarelik alanda bulunan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanında kalan Karaalioğlu Parkı ve çevresinin yeniden kent yaşamına kazandırılması amacıyla yarışma neticesinde elde edilen bir proje olduğunu hatırlattı. Geçen dönem ihalesi yapılan projeyi göreve geldiklerinde durmuş bir halde bulduklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, "Yüklenici firma ile görüşüp, sorunları çözerek çalışmaları tekrar başlattık. Yıkılan eski stadyum yerindeki park ve otopark düzenlemesini tamamladık. Bu alana kent hafızasında önemli bir yeri olan Vatan Kıraathanesi'ni kazandırdık" dedi.

Eski belediye park alanı oldu

Eski Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin yer aldığı alanı da park düzenlemesiyle Karaalioğlu Parkı'na dahil ettiklerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, "Alanı tüm prefabrik yapılardan arındırıp, mevcut tüm ağaçları koruyarak çevre düzenlemeleri ile kente yakışır bir alan olarak Antalyamıza kazandırdık" diye konuştu.

Tarihi yapılar müze olacak

Başkan Muhittin Böcek, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası olarak kullanılan, taşınmaz kültür varlığı tescilli Tarihi Halk Evi Binası'nın giriş katının Belediye Tarihi Müzesi, üst katının ise ise Başkanlık Ağırlama mekanı olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, alandaki eski Fen İşleri ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlık binalarının da müze işlevi göreceklerini belirtti. Başkan Böcek, bina ile ilintili olan Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nin de proje kapsamında yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Antalyalıların hafızasında ve anılarında çok önemli bir yeri olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu halktan gelen yoğun talep üzerine özüne döndüreceklerini belirten Başkan Böcek, "Eski Kapalı Spor Salonu'nun mevcut çatısı korunmak suretiyle yapısal güçlendirmesini yapacağız. Eski işlevine uygun şekilde spor aktivitelerinin yapılabileceği yarı açık bir spor alanı olarak değerlendirileceğiz" dedi. - ANTALYA