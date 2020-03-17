Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman vefat etti - Son Dakika

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre Yalman, sağlık sorunları nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.